桃園市升格4年負債500億 議員批：「了尾仔囝」

2019-04-12 13:22

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市政府107年稅收短收11億餘元，也使得歲入歲出短絀137億餘元，累計桃園市升格後4年負債增加287億元，另外市府4年來賣地挹注市庫金額達226.4億元；多位議員今天在質詢時就批評，市府四年實質虧損達513.4億元，當真是「敗家子」、「了尾仔囝」。

主計處長林世杰表示，去年歲入歲出短絀137億餘元，4年來債務增加287億元，至於賣重劃的土地並不是買祖產，因為土地是政府重劃所得，當然可以做為歲入，可促進地方繁榮。

林世杰說，實質負債超過500億元的說法並不正確，畢竟歲入、歲出的編列有一定規範，沒有歲入哪來的歲出，當初將賣地收入編入歲入，才能有更多的經費建設，畢竟桃園市剛升格直轄市，很多基礎建設才開始要興建，畢竟舉債建設比保守財政政策更能帶動城市進步，而四年來桃園建設很有效益，並沒有蚊子館建設。

議員劉茂群、林政賢說，市府賣地揮霍是「敗家子」行為，平均地權基金、重劃基金已經變成市府小金庫，市府4年繳庫金額高達226.4億元，今年平均地權基金更要繳庫85億元，累積達311.4億元，對於市府賣地當作歲入，四處揮霍、浮濫花錢、「打腫臉充胖子」的行為深感憂心，如果持續下去，將重蹈高雄市負債3000億覆轍，未來平均地權基金、重劃基金有盈餘更應該留在基金循環使用或幫市府還債。

議員黃婉如、呂淑真也認為，市府拼命賣地的行為簡直就是、「了尾仔囝」行為，事實上土地賣了就沒有了，賣地更應該要謹慎；議員牛煦庭、吳嘉和也要求既然將賣地收入列入歲入，用在實際建設上面。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/