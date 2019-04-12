蔡明憲發表退黨聲明：批民進黨破壞初選、追逐派系政治利益

2019-04-12 10:33

〔記者彭琬馨／台北報導〕台灣聯合國協進會理事長蔡明憲今發表退黨聲明。蔡明憲在聲明中表示，他以資深黨員的身分，呼籲民進黨必須尊重初選制度，在公平制度下競爭是民進黨堅持的價值與理念；蔡明憲說，民進黨至今仍追逐眼前短小的黨內派系政治利益，漠視台灣人民的焦慮及疏離感，身為一介黨員卻無力再有任何建言，「只能痛心離開民進黨表達我最深的沉痛」。

蔡明憲在退黨聲明中表示，2016年民進黨重返執政後，對過去堅持台灣主體意識，推動台灣名義加入聯合國、強化台灣國防所以要實施徵兵制或者徵募並行制度，他向蔡總統提出的建言，總是無法獲得蔡英文總統的回應，所以漸漸感受到心有餘而力不足。

蔡明憲並說，他以資深黨員身分，呼籲黨內必須尊重初選制度，民進黨最可貴的就是依照民主自由的精神創黨，在公平的制度下競爭，這是我們過去民進黨堅持的價值與理念。

以下為蔡明憲聲明全文：

浮雲游子意，落日故人情；揮手自茲去，蕭蕭班馬鳴。

我從1990年50歲時，突破海外黑名單，回到台灣加入民進黨，推動台灣民主運動，資深國代下台、國會全面改選、總統直選、台灣正名等重大議題，在公職任期上，在外交國防領域-軍隊國家化、在美國國會協助成立參眾兩院台灣連線為台灣努力，2016年民進黨重新執政後，對於過去堅持台灣主體意識，推動台灣名義加入聯合國、強化台灣國防所以要實施徵兵制或者徵募並行制度，總總的建言，總是無法獲得蔡英文總統的回應，所以漸漸感受到心有餘而力不足。

本人以一介資深黨員，呼籲黨內必須尊重初選制度，民進黨最可貴的就是依照民主自由的精神創黨，在公平的制度下競爭，這是我們過去民進黨堅持的價值與理念。

民進黨在2016年重新執政以來，轉型正義、司法改革等都不見成效，不知道是民進黨、還是台灣人民的焦慮，讓彼此形成一種莫名的疏離感。但是，民進黨至今仍然竟日追逐眼前、短小的黨內派系政治利益，而漠視台灣人民如此的焦慮及疏離感日益擴大。本人，一介黨員，無力再有任何陳言。所以，只能痛心離開民進黨表達我最深的沉痛。

最後，我要引用聖經說：「神要我們行公義，好憐憫，存謙卑的心，與神同行。」我很驕傲地能夠成為民進黨員，並能擁有一段為台灣人民奮鬥的美麗時光。但是現在，我要離開曾經共同成長的民進黨。我會再從不同的位置，為台灣、我的祖國奉獻微薄的力量！也祝福民進黨能走出陰霾，重新茁壯！

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