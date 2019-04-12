「阿北」新港小鎮深度之旅 勉勵自己「莫忘初衷」

2019-04-12 10:24

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕台北市長柯文哲昨天深夜參加「大甲媽」回駕典禮之後，留在嘉義縣新港鄉了解「淨港計畫」，今天一早又參加新港讀書會，隨後到奉天宮拜及到「小鎮醫師」陳錦煌診所閒聊，9點多帶領腳踏車車隊北返雲林縣。

「阿北」是在昨天晚上10點多抵達奉天宮2樓，和在董事長室內等候參加回駕典禮的貴賓寒暄打招呼，在場人士有鎮瀾宮董事長顏清標、副董事長鄭銘坤、新港奉天宮董事長何達煌、嘉義縣長翁章梁、立委陳明文等人，夾在綠、藍兩陣營政治人物之間，「阿北」談話自若。

昨晚11點的「大甲媽」回駕典禮後，柯文哲留下來觀察進行32年的「淨港計畫」，看到進香隊伍前腳才走，大批志工隨後就將馬路打掃乾淨，垃圾車清運垃圾，洗街車也跟著進場，對火速還市容整潔面貌的效率讚不絕口。

今天一早7點，「阿北」出席新港讀書會，與前政務委員陳錦煌醫師、新港文教基會董事長陳政宏、新港鄉農會總幹事陳永華等人暢談，2014年柯文哲第一次參觀新港讀書會時，在留言板上寫下「找回良心」，今天在旁加註「莫忘初衷」。

8點10分，柯文哲再度來到奉天宫2樓，與何達煌、新港鄉長林茂盛、陳錦煌等人寒暄，何達煌笑說「柯P」沈默寡言，跟「柯爸」一樣，不像「柯媽」那麼風趣，最後還舉起咖啡杯和「阿北」乾杯，祝「柯P」心想事成。

「阿北」到陳錦煌診所聊天時，表示之前對新港文教基金會推動的「相信工程」相當欽佩，目前在北投區試辦的「陪伴工程」就是取經自「相信工程」。

徒步走在中山路要去騎腳踏車途中，香客、新港鄉親看到「阿北」競相要求合影留念，柯文哲雖沒什麼笑容，但來者不拒，短短300公尺走了近20分鐘，看起來「阿北」在熱情的南台灣人氣不錯。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/