幫柯P駁「無心市政」 陳建銘公布馬、郝請假天數墊背

2019-04-11 19:45

〔即時新聞／綜合報導〕無黨籍台北市議員陳建銘今質詢時替柯文哲緩頰，反駁這幾天外界批評請假去大甲媽祖遶境無心市政，特地調閱以往馬英九、郝龍斌擔任市長時的請假記錄，強調柯文哲第一任4年僅請假「77天」，比馬、郝少很多；許多網友看了數據直呼「馬英九跟郝龍斌不知道在幹嘛」，更有人酸高雄市長韓國瑜，「韓會不會4年只有77天在高雄」。

陳建銘今在質詢議會上調出數據，其中可見，馬英九在民國88年至91年間擔任台北市長時，公假157天加上事假12天及休假23天，4年共計192天，民國92年至95年連任時，總計4年請假次數更多達241天；之後郝龍斌任市長，第1任請假共計99天，第2任122天；而柯文哲在第1任內，公假僅49天、事假7天、休假21天，合計77天，請假次數遠比前兩位市長還少。

陳建銘表示，馬英九在第2任時更離譜，請假241天，反過來柯文哲休假算少的，應該「也很有機會」。不過陳建銘強調，他當然不是要來問柯文哲到底要不要選總統的，而是認為柯文哲在任內真的是「嗡嗡嗡」，「無心市政」這個詞應該另有其人。

對此許多網友看了數據都紛紛留言，「打臉前市長」、「那些一直說無心市政的議員快出看」、「3年休21天...阿北你也太誇張了吧」、「241天，那上個屁班啊，早就被炒魷魚了」、「其他人還有上下班時間的差異呢」、「藍營要不要找郝、馬出來鞭屍一下」，另還有網友酸高雄市長韓國瑜，「反觀韓導 ，這樣下去韓導會不會4年在高雄只有77天」。

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