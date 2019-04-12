大甲媽回鑾前夕 「阿北」悄悄現身奉天宮

2019-04-12 00:18

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕「大甲媽」昨天深夜回鑾前，「阿北」台北市長柯文哲悄悄現身嘉義縣新港奉天宮2樓董事長室，與等候參與回駕典禮的鎮瀾宮董事長顏清標、副董事長鄭銘坤、新港奉天宮董事長何達煌、嘉義縣長翁章梁、立委陳明文等人打招呼，儀式進行時，司儀透過廣播請「阿北」到典禮台，但柯文哲選擇站在香客群中。

柯文哲日前南下大甲媽祖遶境，走到腳底起水泡、跛腳，最後改騎鐵馬抵達新港奉天宮。接著又回台北上班。

昨晚「阿北」又來了，晚上10點抵達奉天宮2樓，和在董事長室內等候參加回駕典禮的貴賓寒暄打招呼，夾在綠、藍兩陣營政治人物之中，柯文哲一派輕鬆模樣，拍照也來者不拒。

回駕依媽祖旨示於半夜11點5分起駕，之前先由鎮瀾宮董事恭讀回駕祝文，再恭請媽祖登轎踏上歸途，何達煌與所有工作人員及翁章梁、陳明文等人扶轎恭送鎮瀾宮媽祖回駕。

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