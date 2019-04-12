中國武統學者李毅上午遣返 辯「這次純旅遊不演講」

2019-04-12 07:18

〔記者張瑞楨／台中報導〕宣揚「武力統一」台灣，受中國和平統一促進會等親中共團體邀請，到台灣發表演講的中國學者李毅，被內政部撤銷入台許可之後，他一度失蹤，移民署請警方協助，今天（12日）清晨1時許，移民署台中、南投專勤隊與員警，在南投縣竹山的一處民宅找到他。已經來台灣4次，且前3次都發表演講的他，否認這次要演講，宣稱他這次單純是遊山玩水，移民署已經將他帶到桃園機場，搭乘上午7時25分飛往香港的CI601班機，他說，他願意馬上走，剛好可以趁此機會，經香港到中國找朋友。

中國和平統一促進會等親中共團體，將於13日在台中市舉辦「宣揚九二共識、支持和平、支持統一」遊行，這些團體宣稱李毅是「旅美社會學家」，邀請李毅在台灣發表「維護和平統一前景，探索一國兩制台灣方案」演講，卻有人踢爆，李毅不是「旅美社會學家」，是人民大學的研究員，也是主張「武力統一」的中國學者，網路上還有他暢談「兩岸統一模式」的錄影，他強調，對統一而言，台灣「愈亂愈窮愈好」，台灣政治愈來愈紊亂，經濟愈來愈差，對統一就愈好，而且，台灣已經走在這條路上，「只要我們一打，美國不救，馬上就可以統一了，這是有鐵的數字依據」。

李毅之前3次到台灣，都有發表演講，他這次（第4次）以觀光名義申請進入台灣，由移民署台北服務站核發入境許可，期限是15天，本月9日入境台灣，最晚必須於24日離境，內政部與移民署昨天下午，以他宣揚「武力」等主張，危害台灣國家安全等理由，由移民署台北服務站廢除入境許可證，不料，移民署台中專勤隊卻找不到李毅，趕緊動員人力漏夜調查，一直到今天清晨1時許，才在南投竹山的一處民宅找到他。

李毅之前3次入台都發表演說，不過，他這次卻說，他單純旅遊，單純遊山玩水，沒有打算演說，台中專勤隊立即將他帶到桃園機場，買到上午7時25分飛往香港的CI601班機，李毅說，他可以經香港，回到中國找朋友。

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