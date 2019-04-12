韓國瑜在哈佛嗆蔡政府 稱兩岸政策空洞

2019-04-12 07:22

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜在美東時間11日下午（台灣時間12日凌晨）在哈佛大學費正清中國研究中心「閉門座談」，他在演說中嗆蔡英文政府不願承認九二共識，兩岸政策很空洞。

綜合媒體報導，韓國瑜以「The Power of Down to Earth — They Talk the Talk, I Walk the Walk」（接地氣的力量～他們坐而言，我起而行）為題發表演說，他表示，台灣領導人最大挑戰是維持兩岸和平與穩定，確保不被重要的國際活動排除。

韓國瑜更藉著演說向蔡英文政府喊話，他指出，如果蔡政府不願承認九二共識，就要想一些新的解決方案，以維護兩岸和平，確保台灣經濟發展，必須要以某種方式讓台灣人民活在自由民主的生活環境，但截至目前為止，蔡政府在這方面都相當空洞。

韓國瑜這場在哈佛的演說不對外公開，包含提問時間，共約2小時，約有哈佛教授、學生50人與會。

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