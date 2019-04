韓國瑜在哈佛嗆蔡政府 稱兩岸政策空洞

2019-04-12 07:22

〔即時新聞/綜合報導〕高雄市長韓國瑜在美東時間11日下午(台灣時間12日凌晨)在哈佛大學費正清中國研究中心「閉門座談」,他在演說中嗆蔡英文政府不願承認九二共識,兩岸政策很空洞。

綜合媒體報導,韓國瑜以「The Power of Down to Earth — They Talk the Talk, I Walk the Walk」(接地氣的力量~他們坐而言,我起而行)為題發表演說,他表示,台灣領導人最大挑戰是維持兩岸和平與穩定,確保不被重要的國際活動排除。

韓國瑜更藉著演說向蔡英文政府喊話,他指出,如果蔡政府不願承認九二共識,就要想一些新的解決方案,以維護兩岸和平,確保台灣經濟發展,必須要以某種方式讓台灣人民活在自由民主的生活環境,但截至目前為止,蔡政府在這方面都相當空洞。

韓國瑜這場在哈佛的演說不對外公開,包含提問時間,共約2小時,約有哈佛教授、學生50人與會。

