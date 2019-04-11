韓國瑜為何要赴美演說？ 泛藍人士：就為了「哈佛」兩字

2019-04-11 22:26

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜訪美，行前表示此行將分別在哈佛與史丹佛大學演說，兩場演說都要用全英文發表，他還為此苦練多時。不過，中華大學講座教授杜紫宸說，要練習英文演講在台北美國商會就可以了，辛辛苦苦跑這麼一趟，動機其實為的就是「哈佛」這兩個字！

杜紫宸今天在臉書發文質疑，若是真心想練習英文演講，幹嘛非來回飛1萬6000公里去波士頓？在台北美國商會用英語發表演説就可以了。若是想要為台灣在國際世界爭取話語權，「那就去華府CSIS發展（表）演説，或者接受 CNN、BBC、紐約時報專訪呀！」

杜紫宸指出，韓國瑜辛辛苦苦跑這麽一趟，「動機其實為的就是『哈佛』這兩個字」，説到底，就是因為這個招牌足以「驕其鄉里」。杜紫宸也質疑，至於到場參加座談的哈佛師生，會不會因此就對台美、兩岸關係，做出任何額外的貢獻？「Who cares」？杜紫宸直言，這件百分之百是藍綠政治人物皆擅長的「外銷轉內銷」宣傳手法，受感動的是在台灣的韓粉，不是美國人。

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