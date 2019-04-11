統促會將在台中辦「支持統一」遊行 網友進攻盧秀燕粉專...

2019-04-11 13:52

〔即時新聞／綜合報導〕中國和平統一促進會被爆13日（週六）將在台中舉辦「宣揚九案共識、支持和平、支持統一」遊行活動，並指將有「警車開道」。中市府與警方均駁斥開道傳聞，並稱該遊行申請內容並未違規，且僅會協助交管。消息曝光後，不少網友湧入盧秀燕粉專留言詢問真假、要求交代清楚。

臉書粉專「盧秀燕」貼文底下，除了紛紛有人轉貼「臺中市政府警察局核定遊行通知書」、「2019首屆【和平統一融合發展論壇】」文宣，網友也表示，「這件事情可以解釋一下嗎？您身為市長應該是做好市政，為何支持一國兩制遊行？」粉專小編見狀連回三次「不會有警車開道」、強調「任何人合法申請遊行，警察杯杯會核准」，並說明「擔心交通堵塞，一定有相關管制，但『不會』有警車開道的狀況發生」，希望大家冷靜。不過，有網友質疑，重點是「內容」，而非開道與否。

另有鄉民反問，「請市長即刻阻止這場離譜的洗腦遊行」、「請問市長您是領哪國的薪水？」「這種集會遊行還能過哦？」「申請內容不用審查嗎？」「不要在那邊政治100民生0，好空氣都還沒過來，九二共識五星旗就先來了」、「要和平統一自己移民去中國」、「不要再一直跳針（指上段不會有警車開道相關言論）」。

本報報導，針對可能涉及統戰疑慮的遊行活動、警車開道引發的爭議，稍早台中市府新聞局長吳皇昇回應，警車開道屬烏龍謠言，呼籲勿以訛傳訛，並指該遊行申請內容未違反規定，無違反「不得主張共產主義或分裂國土」規定之情形，符合憲法；即便人民申請台獨遊行，只要合於規定，市府也會核准協助交維。

報導指出，中市警局回應，僅提供沿途交通疏導、管制措施，並懷疑對方誤認警方核可遊行，代表就會有警車開道，實際上並沒有。副局長邱銘光則說，遊行是由2位民眾以個人名義提出申請；憲法保障人民集會遊行權益，集會遊行法又規定，不能主張共產主義與分裂國土，民眾申請遊行的資料，沒主張共產主義、分裂國土，因此予以核准，強調是依法行政、絕非叛國，不會撤銷這項遊行許可。

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