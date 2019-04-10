留美台灣人集資登報 倡議「挑戰一中」決議案

2019-04-10 19:56

〔記者呂伊萱／台北報導〕留美台灣人發起募資，成功在「台灣關係法」簽署的4月10日，於國會議員辦公室常見的《華盛頓時報》（Washington Times）和《國會山莊》（The Hill）刊登全版廣告，向美國朋友呼籲台美關係的重要性，並支持與簽署眾議院第248號「挑戰一中原則」決議案（H.Res.248）。

一群留美的台灣青年於4月1日在群眾募資平台gofundme上發起專案，希望在美東時間4月10日，亦即「台灣關係法」簽署的40週年當天，乘著「台灣熱」，在《華盛頓時報》和《國會山莊》刊登全版廣告。該廣告募資在短短兩天內就達到目標金額約19235美元，募款選項由350人共同出資，美東時間今天出刊。

該廣告設計以一台灣圖樣為基底，捐助者的大名被列在台灣地圖的周圍，內容回顧並感謝美國於40年前通過「台灣關係法」，並向美國朋友呼籲台美關係的重要性，最後以眾議院「挑戰一中原則」決議案（H.Res.248）展望未來美國所應採取的三項政策。

H.Res.248簡單決議案是由眾議員夏波於3月21日所提出，旨在挑戰中國一中原則日趨擴張的影響力。見報的三項政策倡議包括正式承認台灣政府合法代表2350萬人民主政體的客觀事實；確保台灣未來能在包含台灣人民積極同意下和平解決；鼓勵台海兩岸在不設前提下進行建設性對話。廣告呼籲美國國會支持並連署提及上述內容的H.Res.248簡單決議案。

募款專案說明登報考量指出，《華盛頓時報》是保守派的報紙，《國會山莊》則相對中立，雖然在全美的訂閱率並不算高，但是在國會山莊內卻是每個議員辦公室都會訂閱的重要報紙，更有機率被民主黨議員看到，希望藉此選擇，爭取跨黨派議員對台灣議題的支持。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/