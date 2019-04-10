中國天津學者邀訪 郭信良願赴中：越鄉下越好

2019-04-10 20:23

〔記者蔡文居／台南報導〕中國天津南開大學政府管理學院副院長程同順今天下午，到台南市議會拜會議長郭信良。雙方談及台南市與天津市的差異，在程同順的邀請下，郭信良表示，願意到天津的鄉村參訪，越鄉下越好，看看是否如電視所說的那麼進步，如果是參訪都市，他則沒有意願。

程同順表示，此行是他第6次造訪台灣，卻是第一次到台南市。據他所知，台南市和天津市應該有許多可以相互學習之處。目前他的研究以村民自治為主，他認為兩岸都是以人民為中心，聽說台南市以民主聞名，所以除了此行到台南來進行鄉村調查研究之外，也希望能邀請議長郭信良到天津交流。

郭信良表示，台南市是個城鄉差距頗大的城市，如果他到天津市去訪問，希望能以偏遠的鄉村為主。希望在真正偏遠的鄉村去了解當地農作物種植、農產品改良等項目，清楚當地真實的情形後，能與台南市相互比較，謀求進步，如果可行，可能在8月出訪。

市議會表示，程同順為南開大學經濟學博士，不到40歲即升任為教授，現任南開大學政府管理學院副院長，同時是政治學系教授，主要從事政治學理論、比較政治、以及農村政治學的教學與研究工作。

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