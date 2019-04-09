城牆擋不住內敵 時力點名「他」才是國安最迫切的問題！

2019-04-09 17:10

〔即時新聞／綜合報導〕近日不少台灣粉專都傳出收到疑似中國網軍出價收購，引起網友反彈。對此，時代力量痛批國民黨，在這種時候卻幫中共網軍辯解，甚至發文嘲笑網友。時力認為，最堅固的城牆往往是從內部開始攻破，每當國安遭中國威脅，「國民黨總是輕輕放過，甚至還反過頭來檢討台灣政府和台灣人民，這才是國安最迫切的問題！」

時代力量今日在臉書PO文回顧近期大事，表示3月31日中國軍機飛越台海中線挑釁，這時候，國民黨沒有替台灣發聲，甚至還有人宣稱是「自由航行」；今年初習近平重新定義九二共識是一個中國，大談一國兩制，國台辦甚至強調九二共識「沒有各表」，這時候，國民黨沒有堅持自己所聲稱的一中各表，反而説是國人造謠。

去年中國非洲豬瘟延燒，許多旅客在不知情的狀況下夾帶豬肉製品入台，嚴重威脅我國肉品市場安全及豬農生計，國防疫單位發布國家警報；這時候，國民黨立委跳腳大罵政府濫發簡訊，卻完全無視中國管制不力隱匿疫情才是禍首。

時代力量最後感嘆，最堅固的城牆，往往是從內部開始攻破的，然而當國安出現危機、而中國就是那個威脅時，國民黨總是輕輕放過，甚至還反過頭來檢討台灣政府和台灣人民，「這才是國安最迫切的問題」！

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