被長輩催生？ 林靜儀：再投國民黨就不生小孩

2019-03-26 23:30

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨立法委員林靜儀今日在臉書發文，指不生小孩的原因有很多，其中「孩子會有什麼樣的未來」絕對會是個重要考量。並奉勸民眾若是有長輩催生，可以回應「再投國民黨，就不生小孩」。

林靜儀今日表示，昨日看了一則台灣生育率低的報導，她認為「孩子會有什麼樣的未來」，是一項考慮是否生小孩的重要原因，並指自去年11月24日以來，台灣內部不斷有更強的力量，要把台灣主權拉到中國手中。社會看不到事實的真相，只有滿滿的造神輿論。她也提到，大張旗鼓進入中國統戰單位卻未完整公開的對話內容，讓民眾深怕被中國統一，擔心未來孩子成為中國人得受苦，「這種氛圍下，最好是有人會安心生小孩啦」。

林靜儀指責，台灣於制度上是民主國家的政黨政治，卻有著「極力要把這個民主國家帶去給極權國家併吞」的政黨，不是要簽「帶來侵略的協議」，就是要搞消滅國家經濟主權的自經區，甚至支持「只有一個中國，而且台灣是中國的一部分」的一國兩制，還不斷跟人民說「跟著極權國家，我們會吃比較飽。」她也在文末直接點名國民黨，頃全力與中國合作，用各種方式把台灣鎖進中國，讓她質疑「這個國家誰敢生小孩？」

該文發出後引發網友熱議，紛紛在該文底下留言「委員好，我的高三學生就是這樣說的。她說只要一簽和平協議，這輩子絕對不生小孩」、「去年也是很認真地跟我爸說『我未來不想當中國人』所以改變了他的投票意願」、「太中肯！投國民黨還叫我們生小孩，根本謀殺」。

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