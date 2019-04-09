跟媽祖遶境背部拉傷又脫水 柯P：沒親自走過無法體會感動

2019-04-09 11:51

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲參加大甲媽遶境行程，昨（8）日凌晨0點從大甲出發，中午前抵達彰化南瑤宮，連續走了11小時、總長約30多公里的他傳出背肌拉傷，可能無法走完全程。而柯文哲今（9）日於臉書發文表示，拉傷的背部和已經不聽使喚的雙腳，在出發之前讓他叫苦連天，但還是咬緊牙關慢慢走，「這些感動，沒有親自走過，你永遠無法體會」。

柯文哲表示，昨天下午睡了一覺之後身體好一點，接下來要在有限的時間內從彰化南瑤宮走到西螺福興宮。昨天早上抵達彰化市區時，當時太陽很大、溫度大概有28度，又一夜沒睡，加上有點脫水，只能精神恍惚、邊走邊睡走完白天的最後一段路。而晚上開始的下半場，雖然睡了幾個鐘頭，但拉傷的背部和已經不聽使喚的雙腳，在出發之前讓他叫苦連天，但還是咬緊牙關慢慢走。

柯文哲指出，重新走這一段路的初衷，除了個人還願之餘，也希望能夠再一次感受這股純樸、善良的台灣民間力量。沿途有吃不完的食物和飲料，還有人提供防蚊蟲液、酸痛貼布、護身符令等等。除了各種補給品之外，還有休憩的場所可以使用，甚至一聲加油。

柯文哲說，因爲媽祖的共同信仰，讓幾十萬人參與的媽祖遶境可以一年一年的傳遞下去，「這些感動，沒有親自走過，你永遠無法體會」，「今天又是新的一天，又是趕路的一天，不知道行不行，總之還是繼續努力，往新港奉天宮前進」。

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