無國界記者籲：聯合國應發採訪證給台灣媒體

2019-04-08 18:49

〔記者彭琬馨／台北報導〕無國界記者組織今發出新聞稿，再度呼籲聯合國應允許台灣記者與媒體採訪報導聯合國活動，包含五月底在瑞士日內瓦舉行的世界衛生大會（WHA）。

世界衛生大會五月底將在日內瓦舉辦，台灣至今仍未收到邀請函，過去幾年台灣媒體欲申請進入世界衛生大會，卻遭到聯合國拒發採訪證因而無法進入。

無國界記者組織今發布新聞稿，再度呼籲聯合國應允許台灣記者及媒體採訪報導聯合國的活動，「尤其是今年5月20到28日於日內瓦舉行的第72屆世界衛生大會，9月17到30日於紐約舉行的第74屆聯合國大會，以及9月24日到10月4日於蒙特婁舉行的第40屆國際民航組織 （ICAO） 大會」。新聞稿說，聯合國近年來受到中國施壓，以台灣及其護照不被承認為藉口，多次拒絕台灣公民和媒體提出的採訪申請。

新聞稿指出，無國界記者組織秘書長德洛瓦（Christophe Deloire）表示：「當前的禁令違背《世界人權宣言》第19條所述之基本權利，也就是資訊自由。」他補充說：「發採訪證給具備真誠善意的記者和媒體並不構成政治行為，也不應受其國籍和其代表機構之來源地影響。」

無國界記者組織說，台灣島上約有兩千三百萬人，是世界上人口最多的非聯合國會員國，中華人民共和國宣稱擁有其主權。過去數年，中國不斷以各種方式向各國施壓，以阻撓台灣記者採訪等手段在國際社會上孤立台灣。2018年5月，台灣記者申請採訪在日內瓦舉辦的世界衛生大會，連續第二年遭到拒絕。同樣的情形也發生在國際民航組織 （ICAO） 2016年所主辦的三年大會上。

在無國界記者組織2018年發布的新聞自由指數排名裡，台灣在180個國家和地區中名列第42位，是亞洲排名最高的國家。中國則掉到第176名，該國目前仍有逾65位記者和公民記者在監獄裡。#

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