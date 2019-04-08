捍衛民主與自由 總統：保護下一代安全最好的方式

2019-04-08 15:06

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今在臉書貼文說，前幾天，有位媽媽來她的臉書留言，擔心打仗孩子上戰場，擔心沒有言論自由，引起許多討論。她想跟這位媽媽說，「保護台灣孩子的心情，我和妳一樣，請妳別擔心」。

總統說，第一件事情，請不要擔心。正因為她堅持國家主權寸土不讓，台灣才能維持台灣民主自由的現狀。反對一國兩制，確保國家主權，就像我們守護家人一樣，不能打折扣。

總統也說，國際社會都知道，在兩岸關係上，台灣從不挑釁，遇到壓力從不屈服，得到支持不會冒進。就是因為這樣，國際上才有這麼多好朋友願意支持台灣。

總統說，第二件事情，也請不要擔心。反制錯假訊息，就是為了守護大家的言論自由。跟中國不一樣，在台灣，可以有不同立場的新聞媒體，也保障不同意見的聲音。總統面對批評，就是虛心接受。就像妳可以在總統的臉書上留言，網友也可以自由討論，這都是我們要保障的言論自由。

總統強調，不過，我們不能忍受錯假訊息，尤其是當來自外部的力量，試圖干擾台灣的民主，侵蝕我們的自由時，我們絕對不能默不作聲。

她指出，守護主權、保障國家安全、捍衛民主與自由的生活方式，就是身為總統的責任，也是保護我們下一代孩子安全最好的方式。

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