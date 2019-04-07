大甲媽今晚起駕遶境 總統請媽祖上轎

2019-04-07 15:57

〔記者歐素美／台中報導〕「總統好」！大甲媽將於今晚10點起駕遶境，總統蔡英文今天下午在立法院長蘇嘉全、內政部長徐國勇及交通部長林佳龍等陪同下，至大甲鎮瀾宮請媽祖上轎，受到民眾熱烈歡迎，蔡英文全程以台語致詞表示，看到這麼多人前來祈求媽祖庇佑台灣，「中央與地方政府一定會做伙打拚，來創造更多社會福利照顧大家及建設地方」。

蔡英文今天在部會首長等陪同下至鎮瀾宮上香，隨後依序請鎮瀾宮正爐媽、湄洲媽、副爐媽及千里眼、順風耳兩神將神像上轎。

蔡英文全程以台語致詞指出，每年此時都是鎮瀾宮最忙的時候，也是台灣人最熱鬧的時候，媽祖要起駕遶境，這是大事，很多人說這是一生至少要來一次的活動，這是台灣人信仰堅定、無私奉獻的精神，也是媽祖的精神，看到這麼多人人祈求媽祖庇佑台灣，祈求台灣平安、風調雨順、國泰民安，大家身體健康、閤家平安、社會愈來愈和諧，中央與地方政府一定會做伙打拚，來創造更多社會福利照顧大家及建設地方。

台中市長盧秀燕則代表台中市府及市民歡迎總統及院長及部會首長到來。她表示，媽祖是無私的、超越的，因此，中央與台中市政府共同祈求國泰民安、風調雨順，所有國民平安賺大錢。

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