言論自由日‧紀念鄭南榕》蔡：為民主奮鬥 戰到底

2019-04-08

〔記者林欣漢／新北報導〕昨天是言論自由日，蔡英文總統出席「鄭南榕殉道三十週年追思紀念會」時表示，來自外部的假訊息，假自由之名，行傷害自由之實，當前的台灣正如歐洲面對恐怖主義的挑戰，「我做總統會堅持立場，為民主奮鬥、戰到底。」

讓言論自由成為台灣共同ＤＮＡ

蔡英文指出，讓言論自由成為台灣人共同的ＤＮＡ，讓轉型正義落實在島嶼的每一個角落，這就是三十年後紀念鄭南榕最好的方式。

蔡英文表示，言論自由不是一個抽象又遙遠的權利，而是發生在每一個人的生活中，去年開始，促進轉型正義委員會展開運作，陸續撤銷四千多件不當有罪判決，這不僅僅是一紙文書，更是受難者家屬心理的療癒。此外，二二八基金會也挖掘出更多可能的受難者名單，新成立的國家人權博物館，也把轉型正義的議題轉化成多元的展覽和教材，未來會有更多二二八跟白色恐怖的歷史真相被攤在陽光下，朝鄭南榕理想中的「好國好民」更近了一步。

蔡英文說，來自外部的假訊息，假自由之名，行傷害自由之實，這兩天有收購臉書粉絲專頁，或金錢利誘，培養特定主張網紅的宣傳，引起社會惶惶不安，言論自由的邊界正在被侵蝕，假訊息正為台灣的民主和自由帶來嚴峻的挑戰。

蔡英文說，「自由的秘密是勇氣」是伯羅奔尼撒戰記裡的一句話，這句話也被德國總理梅克爾在面對恐怖主義威脅時引述。蔡總統表示，當前的台灣也正如歐洲面對恐怖主義的挑戰，自由從來就不是理所當然，可能遭受威脅，更有可能倒退，所以必要時必須挺身而出，勇敢地捍衛自由，「利用台灣的言論自由侵蝕我們所擁有的自由，我沒有辦法接受，我相信台灣人也不能接受，我做總統會堅持立場，為民主奮鬥、戰到底。」

蔡英文提到，在鄭南榕殉道那年出生的孩子，今年已經三十歲了，這一個世代沒有經歷過黨外時代，但經歷過野草莓、太陽花，同時曾經為了守護民主，做出關鍵的貢獻。

蔡英文強調，不分世代、性別、族群，都應該為這塊土地共同打拚，在言論自由日的這一天，互相勉勵，一定要把鄭南榕的精神傳遞下去，堅定決心守護最重要的價值。

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