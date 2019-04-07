蔡英文9日與華府3智庫視訊會議 全程網路直播

蔡英文總統應美國華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）與「布魯金斯研究院」（The Brookings Institution）及「威爾遜國際學人中心」（The Woodrow Wilson International Center for Scholars）之邀請，將於台北時間4月9日晚間8時55分（美東時間4月9日上午8時55分），在總統府連線CSIS，與美國重要政、學界人士進行視訊會議。（記者林欣漢攝）

2019-04-07 11:57

〔記者楊淳卉／台北報導〕蔡英文總統應美國華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）與「布魯金斯研究院」（The Brookings Institution）及「威爾遜國際學人中心」（The Woodrow Wilson International Center for Scholars）之邀請，將於台北時間4月9日晚間8時55分（美東時間4月9日上午8時55分），在總統府連線CSIS，與美國重要政、學界人士進行視訊會議，並在總統府的官網及Youtube頻道全程網路直播。

總統府表示，本次視訊會議將由前副國務卿阿米塔吉（Richard L. Armitage）擔任引言人，CSIS亞洲事務資深副會長暨日本講座主任葛林（Michael Green）擔任主持人。會中，總統將向與會來賓發表專題演說，並接受提問。

總統府表示，本次視訊會議係蔡總統首度在總統府以視訊會議方式與美國重要意見領袖針對台美關係及區域安全情勢交換意見，亦為今年紀念《台灣關係法》立法40週年相關活動之一。

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