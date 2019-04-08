領無退休金！領中國身分證遭廢台灣戶籍 法學專家揚言提告

2019-04-08 15:22

〔即時新聞／綜合報導〕台灣旅美法學專家邵子平曾對中國捐出反映南京大屠殺暴行的「馬吉影片」與《拉貝日記》，之後中國政府破格頒與中國身分證，也因此遭我國註銷台灣戶籍。對此，邵子平質疑我國政府「違憲」，將對內政部移民署及相關官員提出行政訴訟，「我擁有台灣戶籍幾十年了，註銷了我在台灣的戶籍，我的健保和退休金都不能領取！」

據《明報》報導，現年82歲的邵子平是民國外交官邵毓麟之子，2003年起定居北京。去年10月他尋獲美國牧師約翰．馬吉偷偷拍攝，記錄南京大屠殺暴行的「馬吉影片」，並將史料送往南京大屠殺紀念館保存。南京市因感念邵子平義舉，去年12月特批當地戶籍。

對此，我國內政部移民署則在3月14日發出公文，「邵先生（邵子平 ）目前已取得大陸地區人民身分證，本署依『廢止台灣地區人民身分及戶籍作業要點』第4點規定，通報貴所（台北市萬華區戶政事務所）廢止邵先生在台灣地區之戶籍。」

邵子平則認為，我國政府取消他的戶籍有違中華民國憲法。且十分嚴重地損害了其經濟利益和踐踏了他的政治權利，「我擁有台灣戶籍幾十年了，註銷了我在台灣的戶籍，我的健保和退休金都不能領取，最為重要的是，我依法應該享受的選舉權、罷免權等政治權益都沒有了。」

邵子平表示，目前正在籌備返台提起行政訴訟，但要申請赴台旅遊簽證，也擔憂我國政府出於政治目的而拒絕其訪台申請，「我要告內政部移民署，還有署長（邱豐光），投訴民進黨當局對我正常權益的任意踐踏。」

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