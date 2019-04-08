高中生罵教科書寫「兩岸兄弟」 出版商避爭議將修正

2019-04-08 12:35

〔記者吳柏軒／台北報導〕昨有高中生在Instagram限時動態貼出高中教科書題目，直批內容灌輸92共識，竟書寫兩岸「情同手足」等一家親概念，痛斥台灣不屬於中國、爛題目、拒寫等；對此，該教科書出版商今回應，是取材自辜汪會談的餐桌菜色，但為避免政治敏感，將會修正。

高中生面對題目節錄1993年辜汪會談過程，並出了9道菜名連在一起就是：你我「情同手足」、海峽兩岸「兄弟情誼」等，並要學生依序在下面空格填詞如龍族一脈、琵琶琴瑟合鳴等內容，被該生貼出IG貼文痛斥：「南一是怎？」並在題目旁寫下，「台灣不屬於中國」、「爛題目」，以及「這分數我可以不要、但國家不能丟掉」、「拒寫」等語，在網路激發討論。

南一書局編輯部台北編輯處處長黃安志表示，經查該書是自家出版的高中國文第4冊（高二下用書）的補充用書「語文新樂園」，該書薄薄一冊，是語文表達專用的補充教材題目，依現行綱要訂定，屬於學生練習本，無關成績配分與評分等表現。

黃安志說，命題老師在該題目的取材上，是取自1993年的海峽兩岸辜汪會談，其中餐桌上的9道菜色，菜名連貫形成的有趣文字與涵義，當初老師採趣味角度，並尋找類似成語來帶入，要學生透過字裡行間的文意，尋找線索，選出適當答案，是語文練習，希望學生不要死背、把國文多跟時事結合。

但黃安志認為，教科書編撰上，常面臨為難議題，如政治敏感就會盡量不碰，該題目命題時，老師應沒想太多，最早整理的編輯亦無特別篩選，內容也無錯誤，因此近年使用上也無問題傳出，如今既引發爭議，將會修訂；但黃安志說，將來108課綱新上路，該版本教科書便會廢除，如今已是最後的使用階段；重申教科書編撰沒有任何立場，若造成解讀困擾會拿掉問題。

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