後龍山邊媽祖首度迎總統 信眾夾道高呼「小英加油」

2019-04-07 22:51

［記者鄭名翔／苗栗報導］總統蔡英文今下午進行媽祖參拜之旅，第1站先至台中市大甲鎮鎮瀾宮請媽祖上轎，隨後至苗栗縣白沙屯拱天宮參拜媽祖，除祈求神明保祐國泰民安，也祝福台灣2大「女神」遶境盛事平安順利，最後則至後龍鎮山邊媽祖宮上香，沿途信眾簇擁高呼「總統加油」，也讓小英暫卸壓力，笑容滿面。

位於拱天宮北邊1.5公里遠的山邊媽祖婆，百年來都與白沙屯媽祖「合轎」，如同「姊妹」般一同出巡，趕在今晚移駕前，廟方喜迎首位台灣元首造訪參拜，信眾、廟方早早熱情夾道歡迎。

山邊媽祖宮主委陳文明帶領著信徒們高呼「總統好！」，蔡英文笑開懷表示，她走遍全台各大媽祖廟，難得遇到可以講國語的媽祖廟，而山邊媽祖宮現場人群雖不若拱天宮萬頭鑽動，但熱情絲毫不減，讓她也倍感媽祖魅力。

蔡英文強調，白沙屯媽祖婆遶境為年度宗教盛事，是人生必須體驗一次的難得經歷，而透過媽祖信仰也使台灣人再度凝聚團結在一起，展現台灣最美麗、最壯觀的人文景致。

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