迎接白沙屯媽祖 熱騰騰進香小饅頭出爐

2019-04-07 15:17

〔記者廖淑玲／雲林報導〕媽祖來囉！雲林縣至善文化協會為迎接白沙屯媽祖北港進香，信徒林祐弘全家總動員趕製3000個進香小饅頭，要讓沿途隨香的香燈腳都能吃到熱騰騰的小饅頭。

史上第一次！大甲媽祖與白沙屯媽祖相隔3小時起轎，苗栗縣白沙屯拱天宮媽祖徒步往雲林縣北港朝天宮進香，8日凌晨1點20分出發，大甲媽祖則於7日晚間10點起駕，二大媽祖神轎有可能在雲林相遇，令全國媽祖信徒引頸期待。

在雲林縣至善協會擔任主任的林祐弘，加入雲林至善協會已有9年，連續7年陪伴白沙屯媽祖徒步到北港進香，只要進香期一到，就放下烘焙坊的工作參加進香活動。

今年為了迎接白沙屯媽祖回到雲林北港進香，今天林祐弘和全家人總動員趕製3000個木紋麵包，還特別在麵包上頭蓋上「至善」二字，提供白沙屯媽祖隨香的香燈腳止飢以補充體力，完成一年一度的壯舉。

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