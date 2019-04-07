賴清德接力參拜 恭迎白沙屯媽祖出神龕

2019-04-07 22:40

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕聞名全台的苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖將於明凌晨出發前往雲林縣北港鎮朝天宮，展開為期10天9夜的媽祖遶境之旅。今下午蔡英文總統先造訪參拜，而前行政院長賴清德則「王不見后」，相隔約4小時後也進入拱天宮內，並在拱天宮主任委員洪文華陪同下迎接媽祖出神龕，祈求神明保祐國泰民安。

賴清德今晚7點半步入拱天宮，由於正逢媽祖沐浴更衣，遂在廟內休息等候1小時，至8點半在洪文華陪同下到殿前參拜，並恭迎媽祖出神龕。

賴清德表示，拱天宮媽祖神威顯赫，並在廟方努力下，使得參加遶境的香燈腳人數年年增加，而今晚深感榮幸能迎媽祖出神龕，並與廣大信眾一起感受媽祖信仰的魅力。

賴說，過去擔任台南市長期間就參加過多場廟會，而白沙屯媽祖遶境更是台灣年度盛事，除了宣揚宗教文化特色，並能發揮安定社會的力量，傳揚媽祖救世濟人的精神，也期盼遶境過程順利平安，讓神威庇佑國泰民安、賺大錢。

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