兩岸資訊戰開打！李忠憲：僅NCC一個單位處理不了

2019-04-07 19:46

〔即時新聞／綜合報導〕近期假新聞、粉專和網紅遭收購等問題討論熱烈，成大教授李忠憲對此表示，資訊戰爭已經開打，由於其局勢相當複雜，不宜把此事推給國家通訊傳播委員會（NCC）單一單位，應交由行政院資安長擔綱一線指揮官。

犯罪學者沈伯洋近日發表數篇文章警告中國資訊戰來勢洶洶，並解釋資訊戰的複雜性；成大教授李忠憲有感於此，今（7）發文表示，兩岸間的資訊戰爭打得如火如荼，卻不能宣戰或戒嚴，且其戰況複雜，範圍包山包海，只推給NCC一個單位處理，實在太過天真。

李忠憲憂心台灣資訊戰，並調侃若當初沒應徵到成大教職、沒回台灣，就不用擔心這個「整天都是韓國瑜」的地方，連跑馬拉松的時候，沒電視、沒網路，也無法逃過這三個字的摧殘，「補給站沒有香蕉了，還有人調侃主辦單位，香蕉是不是都被他賣去大陸？」

李忠憲認為，台灣資訊戰的一線指揮官應由行政院資安長陳其邁擔綱；NCC單一單位恐無法負擔起資訊戰爭的複雜性，若直接交由國安單位下手，則根本無法處理層出不窮的狀況。

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