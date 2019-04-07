與朱立倫10年心結未了 周錫瑋喊：徵召韓國瑜

2019-04-07 13:11

〔記者賴筱桐／新北報導〕國民黨主席吳敦義與表態參選2020總統的前新北市長朱立倫原定今天會面，但朱要求會談全程公開，與黨中央無共識，導致「吳朱會」、「吳王會」全數破局。對此，爭取黨內總統提名的前台北縣長周錫瑋今天把矛頭指向朱立倫，怒批「不願意坐下來談的人，就是破壞黨團結的人」，更向黨中央喊話，贊成儘速徵召民調最高的高雄市長韓國瑜，不辦初選。

周錫瑋今天表示，10年前黨中央徵召朱立倫競選新北市長，與他之間的協商沒有公開，2016年「換柱」時也沒有公開，朱立倫與韓國瑜見面，也沒有公開，「為什麼這次黨中央找我們所有人協商，必須要公開？」

周錫瑋指出，要團結才能勝選，要團結就要坐下來談，如果今天不能「相忍為國」、「相忍為黨」，還要「眾人皆讓我不讓」、「人不負我我負人」，去破壞團結，不願意坐下來談，這樣的人就是破壞黨團結的人。

周錫瑋說，現在這個時局大家都要「相忍為國」，為成全別人來想，他建議吳敦義應該馬上請有意參選總統的人，坐下來好好地談，大家一定要參加，不要在外面放話，「今天誰是反對韓國瑜的人，朱立倫請你說清楚！」

周錫瑋強調，他贊成黨儘速徵召民調最高的韓國瑜，不辦初選，並邀集朱立倫、前立法院長王金平和他一起喝杯團結茶，討論國民黨如何團結勝選，同時分配輔選責任。

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