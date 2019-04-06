朱立倫要求「吳朱會」公開 周錫瑋怒嗆：團結不是談條件

2019-04-06 20:40

〔記者賴筱桐／新北報導〕國民黨主席吳敦義原訂明天與表態參選2020總統的前新北市長朱立倫會談，但兩人對於會談過程是否公開意見分歧，朱立倫辦公室索性要求會談暫緩。對此，爭取黨內總統提名的前台北縣長周錫瑋怒嗆，真正的團結應該是無條件，而不是談條件，他也強調，自己以大局為重，會配合黨的規劃會面。

周錫瑋今晚發布新聞稿表示，大家都說「相忍為國、相忍為黨」，那現在有什麼好爭的呢？2018的勝選，是國民黨的爭氣？還是百姓唾棄民進黨的爛？在百姓將希望再度寄託在國民黨時，還有誰有資格要計較什麼？

周錫瑋怒批，既然朱立倫都同意「全力支持民調最高的」，那公不公開重要嗎？他談到，10年前沒初選、沒公開，幾份民調資料擺出來，他為團結勝選，二話不說，無條件立即放棄競選連任新北市長，全力支持朱立倫，他強調，「真正的團結應該是無條件，不是談條件！」

周錫瑋建議說，吳敦義必須在最快的時間推出最強的總統候選人，組成最強的輔選團隊，讓國民黨2020年重新執政，國會過半，讓人民過好日子，不要因為朱立倫的堅持，延遲溝通時間；周錫瑋說，他會以大局為重，配合黨的規劃見面。

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