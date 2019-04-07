總統初選一團亂 藍委凍未條

2019-04-07

憂心拖垮立委選情 疾呼黨中央快點定案

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨總統黨內初選變化萬千，黨主席吳敦義原本今天開始啟動的溝通程序也臨時喊卡，原預計週三通過的總統初選辦法也可能延後；對此，黨籍立委都不斷疾呼「快點定案」，也有人喊話不要再談，若要徵召韓國瑜就趕快做，一直搞不定，讓藍軍支持者「不爽投票」，大家都會垮。

「若要徵召韓國瑜就趕快做」

國民黨立委柯志恩表示，感覺黨中央就是有意叫韓國瑜出來選，如果韓不點頭，跟其他人選又能談什麼？既然朱立倫都明確表態支持徵召韓國瑜，黨中央就快刀斬亂麻，要徵召快點做，想辦法讓韓國瑜點頭，並為他說服其他人、排除障礙；此外，雖然大家都相信主席會秉公處理，但他自己到底是不是選手，應該表明。

柯志恩也說，國民黨若持續給外界這種紛紛擾擾的形象，被別人認為內部不夠團結，對整體立委選情也不樂觀。

國民黨立委林奕華說，黨中央若有意徵召韓國瑜，就不用初選，韓國瑜的態度明確就是不想初選，那這就是黨中央唯一的路，接下來要做的就是說服其他有意參選者，否則人選遲遲未定，會讓支持者焦慮、心煩，影響整體局勢。

「趕快趕快！」下屆將轉戰深綠選區的國民黨立委吳志揚說，要這樣拖拖拉拉，乾脆全部一次見、一起討論，要吵關起門來吵，趕快吵出一個結果，再開門手牽手開心宣布，否則基層真的很焦慮，明明是國民黨重返執政的大好機會，黨中央卻六神無主，相信黨內「大人們」有智慧處理。

吳志揚說，再繼續拖下去，立委選情恐怕被拖垮，不只深綠選區需要中央的氣勢拉抬，藍營選區也怕黨中央一直搞不定，支持者會「不爽投票」，藍綠選區都撐不住。

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