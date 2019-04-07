不容濫用踐踏民主！捍衛言論自由 嘉義公民站出來

2019-04-07 13:06

〔記者陳璟民／嘉市報導〕今天是國定紀念「言論自由日」，嘉義火車站前東廣場，上午有場由公民團體發起以捍衛言論自由為主題的宣講活動，與會者憂心台灣正在面臨的危機，是別有用心者利用言論自由毀滅民主，甚至出賣台灣給中國，他們呼籲公民覺醒，挺身捍衛言論自由等台灣價值與國家存續。

嘉義市桃山人文館主辦二二八追思諸羅天光系列活動，今早10點半至11點半，在嘉義火車站前舉行「紀念鄭南榕，言論自由日，捍衛台灣價值」活動，邀青年、學子與民代等各界公開表達意見並交流。

桃山人文館長林瑞霞表示，台灣在戒嚴時期，當局只容人民在鳥籠內享有民主，但前輩先烈不斷尋求突破，爭取真正的民主自由，民主烈士鄭南榕為爭取「百分之百的言論自由」而在30年前的今天自焚殉道，政府前年公布訂定這天為「言論自由日」，予以紀念。

林說，台灣現在面臨的危機是有人踐踏鄭南榕的屍體，濫用言論自由要來毀滅台灣的民主，例如高雄市有議員要求市長韓國瑜到議會專案報告，竟被議長阻擋，「韓粉」則恐嚇批評韓國瑜的人，都是不對的事情，言論自由不是漫無限制，除不能用來侵害別人，更不容用來出賣台灣。

女青年陳守玉對於中國收購台灣的臉書粉絲專頁很不以為然，她說，國人可以上臉書或推特、設立自媒體或在新聞媒體表達意見，種種網路發言的權利，也是前人掙來的，公眾人物或網紅的言論有社會影響力，如果將粉專賣給中國，倒頭來將會衝擊台灣的民主。

協同中學高中部二年級學生張耿榮表示，這一代台灣人的言論自由唾手可得，其實來之不易，參與站前這場活動，除紀念鄭南榕用一生實踐民主理念，也是挺身反制危害言論自由的表現。

市議員蔡文旭說，鄭南榕給他印象最深刻的三件事，是鄭生前長久努力打破政治禁忌、追求社會正義，爭取百分之百的言論自由，主張台灣獨立。

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