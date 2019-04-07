民進黨：堅定捍衛民主 保障言論自由

2019-04-07 11:45

〔記者楊淳卉／台北報導〕今天是鄭南榕先生殉道30週年紀念日，也是言論自由日，同時也是台灣大學校園白色恐怖「四六事件」70週年。民進黨指出，今日的台灣是一個自由民主的國家，人人都可以自由發表言論，在網路及社群媒體上暢所欲言，評論時事及國家大政。這樣的民主自由，是許多民主前輩犧牲奉獻，努力爭取而來的成果。這樣的生活方式，不是理所當然，更不是天上掉下來的禮物。今天，面對假訊息及外來勢力的威脅，我們應該效法前人無私的精神，義無反顧，堅定捍衛台灣的民主自由。

民進黨表示，過去台灣在國民黨政府的威權統治下，完全沒有言論自由，不但有黨禁、報禁，連出版品、歌曲、戲劇等都需經過審查。自由時代週刊創辦人鄭南榕先生為了爭取言論自由，用最激烈的方式對抗體制，自焚殉道。南榕先生一生堅持理想，為自由人權奮鬥的無私精神，令人感佩。

民進黨表示，根據自由之家（Freedom House）發表的2019世界自由度調查報告，台灣被評比為自由國家，獲得93分，名列前茅；而中國則被列為不自由國家，只有11分，屬於後段班。這樣的成果得來不易。民主自由是守護台灣最強大的後盾，也是確保人民安居樂業最珍貴的資產，我們不僅要珍惜，更要加以全力捍衛。

民進黨表示，近來，各種假訊息充斥於網路及媒體，已經逾越言論自由保障的界線，對民生經濟及社會秩序造成傷害，甚至構成國安的威脅。當務之急，除了要儘速完善破除假訊息的相關機制及法律規範外，也期待未來台灣的民主自由能持續深化，更加鞏固，讓虛假訊息及外來勢力無法介入或影響。

民進黨表示，民主自由從來不是康莊大道，我們必須時時警惕自己，不管敵人來自國內或是國外，不論挑戰如何艱鉅，都要堅定捍衛民主的價值，保障言論自由，決不退縮，這樣才能確保台灣永續發展，人民安居樂業，經濟繁榮進步。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/