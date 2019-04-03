獨派：蔡英文應正視鄭南榕「台灣獨立」主張

2019-04-03 13:09

〔記者陳鈺馥／台北報導〕今年4月7日為言論自由日，亦是鄭南榕逝世30週年，台灣社、北社、台灣國等多個本土社團今日齊聚促轉會前表示，總統蔡英文雖宣布4月7日是言論自由日，但未敢提及鄭南榕主張「台灣獨立」才是事發原因，肯定蔡英文拒絕和平協議，但應展現更大決心，讓促轉會追查真相、還原歷史。

台灣社社長張葉森、北社社長李川信、台灣國辦公室創辦人王獻極、台灣教師聯盟理事長蕭曉玲、台教會副會長陳俐甫、政治受難者協會理事長蔡寬裕、台灣獨立建國聯盟主席陳南天等人，今日皆出席活動，並由陳俐甫代表宣讀共同聲明。

共同聲明主張「堅持台灣獨立、昭顯烈士本心、拒絕和平協議、建正義還公道」，強調鄭南榕烈士因為主張台灣獨立，刊登許世楷「台灣共和國憲法草案」，堅拒威權政府拘提而在1989年4月7日自焚殉身。號召所有支持台灣獨立同志，支持4月7日為鄭南榕殉難紀念日。

聲明提及，期望蔡總統在4月7日鄭南榕自焚30週年時，能為受害者完整敍述，當年國民黨威權政府殘酷迫害台灣人民的事實，讓國人明瞭烈士殉道始末，珍惜台灣今日的言論自由。

聲明指出，肯定蔡總統拒絕和中國簽訂和平協議，請蔡政府和所有具台灣意識的政治團體，應團結起來力抗主張九二共識及和平協議的中共、國民黨、統媒等，戮力破除人民迷思，勿重蹈西藏與香港覆轍。

並強調，蔡總統願意落實政見成立促轉會，推動轉型正義值得肯定，但應展現更強大的決心，讓促轉會能追查真相、還原史實，找出加害者元兇，帶領人民走過傷痕，重建人權史觀。

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