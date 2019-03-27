就是今天 「全國言論自由日」影展重磅上映

2019-03-27 09:53

〔記者洪瑞琴／台南報導〕今年「全國言論自由日」活動首度移師台南，市府以「唯一共識」為主題規劃系列活動，包括影展、演唱會、自由開講及漫畫展，希望透過藝術展演的接地氣方式凝聚目光，今（27）日晚「自由影展」打頭陣。

影展活動自今日起至29日，一連3天在全美戲院開演，精選台灣、香港、西藏、俄羅斯、美國等地影展獲獎佳作品。今晚影展將由金馬獎最佳紀錄片《我們的青春在台灣》擔綱開幕片，導演傅榆更親自蒞臨映後座談。

南市研考會表示，適逢西藏抗暴60週年，影展也特別規劃由流亡藏人主演的《山那邊的青稞田》，透過鏡頭帶大家再次聚焦藏民為了爭取自由所面臨的生存困境。

重頭戲「唯一共識」演唱會，將於3月30、31日在台南文化創意產業園區熱力開唱，除邀請金曲歌王-府城流浪漢謝銘祐、金曲樂團滅火器等樂團之外，今年更首次結合自由開講及漫畫展，將由「台南妹仔」教你說台語、陳柏惟及政治漫畫家THK，與民眾互動開講，並透過THK漫畫作品展示，讓民眾一窺翻轉資訊傳遞的可能形式，邀大家齊聲說出「我主張」，共享這自由精神遍地開花的榮耀。

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