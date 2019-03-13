「言論自由日」活動移師台南 亮點有這些

2019-03-13 22:34

〔記者洪瑞琴／台南報導〕4月7日全國「言論自由日」，將首度移師發起地的台南市舉辦，市政府表示，今年以「唯一共識」為主題，新增THK漫畫展之外，影展開幕片挑選第55屆金馬獎最佳紀錄片「我們的青春，在台灣」，導演傅榆也將現身分享拍攝太陽花學運心路歷程。

今年亮點特色，新增網路知名漫畫家THK漫畫展，作家THK將嚴肅的政治議題，透過畫筆傳達犀利時事觀點，深受年輕人喜愛；「我們的青春，在台灣」紀錄片導演傅榆，在2018年第55屆金馬獎頒獎典禮上，1句「希望我們的國家被當成真正獨立的個體」而更成為焦點人物，她也將出席活動分享拍攝影片心路歷程。

還有今年第91屆奧斯卡最佳改編劇本獎「黑色黨徒」，傳達種族平權理念，將在這次自由影展播映，以及今年適逢「西藏抗暴」屆滿60週年，相關資料展也會在系列活動展出，呼應今年國際時事議題。

市政府表示，包括研討會、行動展、影展及演唱會等系列活動，將自3月27日至4月21日展開，3月27日至29日在台南全美戲院舉辦影展，而往年熱門的「我主張」演唱會，今年持續舉辦，將於3月30日至31日在台南文創園區登場，金曲歌王謝銘祐、滅火器樂團等多個獨立樂團將接力開唱；另外，行動展將在國定古蹟原台南地院舉辦。

市政府表示，台灣民主自由得來不易，希望透過各種形式活動，讓大家參與了解言論自由的可貴，並省思現階段民主價值所面臨的困境，共同守護台灣民主、自由與人權的核心價值。

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