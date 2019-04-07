內政部「言論自由日」影片 網友推爆

2019-04-07 11:24

〔記者黃欣柏／台北報導〕內政部臉書粉絲專頁近期許多發文，以幽默方式將時事結合政策，博得不少好評。今適逢「言論自由日」，該專頁再度推出相關影片，爬梳台灣爭取言論自由的過程，影片才發出1個多小時就獲上千名網友分享，更有許多網友留言大讚：「內政部活起來了」、「內政部讚」、「這真的是官方做出來的影片嗎？！」

影片中提到，言論自由是一種基本人權，不管是批評政府、抗議政策，都不違法，「不用擔心警察叔叔突然帶著警棍、盾牌、衝鋒槍，給你一個超豪華歡樂送」，但台灣的言論自由得來不易，一切都要從戒嚴時代說起。

談到戒嚴時代，影片中以「思想要審查，不能亂講話；一個不小心，從此人蒸發」作為註解，直指當時人民受到嚴格管控，憲法保障的人權、自由都被一紙戒嚴令剝奪，而且當時社會充斥著「爪耙子」，只要政府接獲檢舉，不求證據就直接抓人，所以當時的長輩常教小孩子「有耳無嘴」，目的就是要教孩子自保。

影片中提到，1950年代時，殷海光、雷震等知識份子，常在《自由中國》雜誌上給予政府建議，並且「偶爾順便檢討一下政府專政獨裁」，結果沒多久就被迫停刊。此外知名作家柏楊，在1967年間更只因翻譯國外漫畫「大力水手卜派」，其中一篇劇情描述主角卜派跟兒子一起漂流到荒島，兩人決定從彼此間選出一位島上總統，沒想到政府也對號入座，柏揚就因此入獄關了9年多。

內政部粉絲專頁強調，雖然這支影片講得輕鬆，但言論自由的背後一點也不輕鬆，「全是前人們用鮮血、汗水與熱淚換來的！」今天除了是言論自由日，也是鄭南榕先生為言論自由殉道的日子，衷心期望大家能更了解前人為言論自由付出的巨大代價，並從中體認到言論自由的價值。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/