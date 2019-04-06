看板遭破壞 新北市議員不排除提告

2019-04-06 16:17

〔記者周湘芸／新北報導〕新北市議員李坤城今在臉書發文指出，自從登記參選立委以來，不僅在網路上被特定網友謾罵攻擊，連競選看板都被破壞。他表示，報警處理後，警方已鎖定對象，目前正以車追人積極偵辦，預計待肇事者做完筆錄釐清案情後，才會確定是否提告毀損、妨害名譽。

李坤城服務處今天接獲民眾反映，其位於蘆洲永安北路一段2號外牆看板「盯建設、趕進度」的標語遭人寫上「騙」的字樣，李坤城得知後立刻報警，目前蘆洲派出所已鎖定車號，正積極偵辦中。

李坤城表示，登記參選立委以來，便有網友持續在網路上以「怎麼敢和立委林淑芬競爭」進行辱罵，甚至惡意竄改其競選看板標語，目前不排除提告。

李坤城今天在臉書無奈說道，雖然被抹黑、攻擊，但還是相信初選民主機制就是君子之爭，希望所有負面選舉方式能夠到此為止，回歸地方建設與政策的討論，這才是人民所期待，人民所樂見。並表示，「小蝦米對大鯨魚，被無情的打壓很辛苦，但還是會繼續堅持下去」。

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