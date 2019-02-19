總預算未過侯友宜喊溝通 民進黨團籲「以鋪橋代替築牆」

2019-02-19 12:19

〔記者何玉華／新北報導〕新北市議會民進黨團今（19）天舉行幹部交接，新北市長侯友宜到場觀禮，由於新北市是唯一一個還沒有通過總預算案的縣市，侯友宜提到會善盡市長角色，極盡溝通能事，府會合作創造市民有感的政績；卸任的民進黨團總召李坤城提醒侯友宜，「以鋪橋代替築牆」創造議會、市府、人民三贏，新任民進黨團總召何博文喊話，「新北市議會不是搓湯圓的地方」。

新北市政府今年總預算案限制議員建議款只能用在資本門，不能補助社團活動經費，引起爭議，朝野議員感受來自基層的壓力，希望市府調整；市府緊守預算去年已經編列，無法變動的立場，預算審查可謂陷入僵局；市府希望本週臨時會閉幕時能完成預算審查。

對於府會陷入僵局的困境，議會最大在野黨民進黨團新卸任幹部致詞未言明，卻字字意在言外；李坤城、何博文先後對侯友宜將失業勞工子女補助比照公務員子女、清潔隊獎金提升到8000元表示肯定，李坤城說，顯示侯友宜有傾聽民意，知道地方的需求在哪裡，做了調整，也獲得好評。

李坤城說，希望侯友宜團隊對好的政策必須傾聽所有議員的意見，未來「以鋪橋代替築牆」，橋鋪好了，積極地跟議會溝通，以侯友宜圓融、柔軟的身段，預算一定會通過。

何博文強調，新的黨團會以市民優先，站在市民的位置創造最大的福利，新北市府能夠跟議會互相尊重合作，他強調，府會不是一家人，在民主制度的的權力分立下，府會應該是互相尊重，如果是「府會一家人，市民會倒大楣」。

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