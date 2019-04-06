韓國瑜談市政這樣說 打馬悍將：「所以高雄人是被騙爽的」

2019-04-06 14:28

〔記者黃良傑／高雄報導〕競選高雄市長時，曾重砲批評高雄市，在民進黨執政20年「又老又窮」，韓國瑜上任百日曾接受媒體專訪，他坦言高雄市民90萬人投給對市政不太了解的他，就盼他帶來希望，韓也說能讓高雄脫胎換骨的4個e「我統統力量不夠」，粉專「打馬悍將」PO文直指「所以高雄人投韓國瑜，真的是被騙爽的耶」。

韓國瑜接受媒體專訪時說：「既然高雄市民90萬人投給一個對市政不太了解的（市長），他投這個票，講白了，就是希望帶來一個希望，希望高雄有所不一樣，這是我掙扎比較厲害的地方，尤其我發現高雄，我一直講的4個e，實在急得不得了」。

他進一步說明這4個e是：一個國際大機場，一個完整的捷運線，一個自由經濟貿易區，另一個就是真正專屬的石化專區，完成這4大項工程，高雄的經濟就可以脫胎換骨，但韓市長又說：「我現在發現4個e的嚴重性，偏偏沒有一點我可以做的，我統統力量不夠，法令我沒辦法修改，預算錢也不夠」。

網友紛紛留言「那選你出來做啥？」「高雄人被狠狠打臉」、「選舉就是這樣，選前開支票選後狂跳票，做不到的事拿來當政見真的可惡」、「等他當了總統，會說要改變世界才能拯救台灣」，「所以要選特首，權力才夠？」「什麼都沒辦法選你出來做什ㄉ」。

也有網友緩頰認為一個市長的權力無法辦到，所以要支持韓出來選總統，立刻又引起討論，指對市政都不太瞭解的人，試問對國政認知又如何？高雄脫胎換骨的大策略與計畫都做不到，又憑什麼選總統呢？「打馬悍將」小編結論：「所以高雄人投韓國瑜，真的是被騙爽的耶」。

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