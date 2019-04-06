公股行庫人事大地震 國民黨團要蘇揆到立院報告

2019-04-06 12:19

〔記者陳昀／台北報導〕公股行庫人事大地震，華南金、第一金、彰銀、土銀董座換人，四大行庫也都總座大風吹；立法院國民黨團今天召開記者會，痛斥這波調動莫名其妙、缺乏專業，根本就是為了明年的選舉人脈、金脈換上民進黨自己人，將提案要求蘇揆到立院專案報告。

在行政院長蘇貞昌主導之下，華南金董座吳當傑、第一金董座董瑞斌、彰銀董事長張明道都將下台，土銀董事長凌忠嫄則轉任彰銀。前年底因慶富案下台的前合庫董事長廖燦昌回鍋接任第一金董座；高雄銀董座張雲鵬回鍋華南金、土銀董事長凌忠源轉任彰銀，遺缺由合庫總座黃伯川接任。土銀、一銀、合庫、彰銀總座也皆有調動。

國民黨立委曾銘宗指出，吳當傑是政務官出身、積極協助政府施政，卻因華南金控最大民間股東林家「告御狀」而被撤換，顯示行政院已毫無保留地倒向財團，未來華南金的施政中立性、配合度成了問號；另外，土銀、一銀、彰銀新任董座，是由績效相對不佳的3名台銀副總升任，不合理也不合慣例，難道是特定派系推薦而形成的調動？

國民黨立委費鴻泰表示，過去官股董總人事異動通常是因為政黨輪替、任期屆滿或弊案，這次不符上述3種狀況，而且以前撤換董座是由國庫署長告知，這次卻是財政部長電告，不合情理。

費鴻泰說，過去總經理多為內升，這次卻有3家不符常態，還都是新潮流的人馬，讓人質疑是否會像像台杉案這樣對特定企業放款？是否要用公股銀行經費支應民進黨選舉？

國民黨立委賴士葆指出，這次官股董總亂派、毫無倫理，是蘇貞昌為選舉無所不用其極，總統蔡英文為了跟前閣揆賴清德拔河也只能妥協，連綠營背景的董瑞斌也被調走，就是因為「派系不對」。

賴士葆表示，NCC主委詹婷怡被請辭就是要拿下言論控制權，現在又大幅更動公股銀行董總就是要再拿下金脈，黨團將要求蘇揆到立院專案報告本次公股銀行人事調動。

國民黨立委林德福表示，民進黨2020年選舉「糧草先行」，得先佈署公股銀行，包含華航、民視董事長換人，也都是選舉考量。立委童惠珍也說，台灣金融業面臨強大的國際挑戰，處理事務需要專業考量，民進黨卻只處理政治關係，希望民眾能看清民進黨讓國人看不到希望，看不到國家未來的願景。

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