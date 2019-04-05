中國3軍艦今過宮古海峽 軍事專家：恐近日會合戰機演訓擾台

2019-04-05 21:49

〔記者羅添斌／台北報導〕根據日本防衛省今晚公布訊息指出，中國3艘軍艦今天已經通過宮古海峽，朝西太平洋海域航行，軍事專家研判，中國極有可能在近日內再次派出戰機編隊，繞過台灣到西太平洋會合進行海空聯合演練，以演訓名義威嚇台灣的機率又再次升高。

日本防衛省晚間發出公告，指有中國的3艘軍艦，舷號153的西安號飛彈驅逐艦，舷號599的安陽號飛彈護衛艦以及舷號966的高郵湖號油彈補給艦，已經通過宮古海峽，並且朝向西太平洋海航行。

軍事專家呂禮詩說，這3艘中國軍艦為執行第32批編隊的亞丁灣護航編隊，在通過宮古海峽後，極可能再次進行海空綜合對抗操演，屆時，與我國有密切關係的安全區域聯盟，勢必將再進行海空的併航監控及監控伴飛。

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