解放軍艦例行巡弋台海施壓 國軍：你在哪，我就在哪

2019-02-26 09:49

〔記者羅添斌／台北報導〕軍方官員今天指出，不只是美艦已多次航經台灣海峽，解放軍海軍也已將派出軍艦在台海巡弋，列為其例行的戰備行動之一，增加我戰備壓力，但官員也表示，「你派出一艘，我就有相對的一艘；你位置在哪，我就在哪！」

至於是不是曾有台美中3方的軍艦在同一海域出現，相互監控的情形？官員並未否認，但也未作評論。

軍方官員說，中國過去較少派出軍艦通過台灣海峽，或是在專案任務時，才會以軍艦通過台海，台灣則是數十年來，都會派出海軍艦艇執行台灣海峽的例行性偵巡任務。

官員說，解放軍在去年秋季開始，就已經比照台灣，派出軍艦在台海實施例行性的巡弋任務，但都是沿著台海中線，分別在南北向航行。

官員指出，由於中國軍艦貼著台海中線航行，我方基於戰備安全考量，只要中國軍艦出現，我方就會派出艦艇監控戒護，對方在哪裡，我方就會在哪裡，絕不會漏掉一艘。

但官員也說，解放軍展開台灣海峽的例行性巡弋行動，的確增加我方在戰備上的壓力，以及艦隊的調度，目前在調派任務上是以成功級軍艦為主，諾克斯艦為輔，但如果比較趕時，也會派出大型的飛彈快艇前往監控。

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