台灣金門同鄉會總會長領軍 返鄉提十大建言

2019-04-04 23:30

〔記者吳正庭／金門報導〕台灣金門同鄉會總會長李台山今天與各縣市金門旅台同鄉會、宗親會理事長及重要幹部，返鄉與新科縣長楊鎮浯座談；同鄉會提出關切金門大橋施工進度等10項建言，楊鎮浯即席回應說，能感受旅台鄉親的期許，也會加速腳步不負鄉親所託。

金門旅台鄉親分布全國各縣市，在各領域都有傑出人才，平日負責凝聚鄉誼的各縣市同鄉會、宗親會更扮演重要角色。楊鎮浯由立委轉換跑道成新科縣長，關心家鄉建設的旅台鄉親，由總會長李台山領軍，偕新北市金門同鄉會理事長陳復寶、台中市浯江金門同鄉會理事長林長生等20餘位同鄉會及宗親會重要幹部，利用清明返鄉祭祖之便，到縣府與上任101天的新科縣長楊鎮浯進行「第1次接觸」，就金門大橋進度、金門青年就業政策、設置金門處理旅外鄉親專責單位、金門在兩岸關係與定位、金門在台閒置土地之處理、福建省政府土地撥用回收、金廈通電之必要、擴大兩岸3地青少年返金認識原鄉、廣種豆梨花、台金交通等10項議題交換意見。

縣府方面也由台北服務處主任孫國欽等人，說明包括後送醫療團隊等在台服務的相關事項。

楊鎮浯說，對於旅台鄉親在台灣打拚，仍不忘協助建設回饋家鄉表達感謝，他說，除了「廣種豆梨花」不在他的專業領域，會再指示所屬研究，其他議題已在上任後分別立案了解，當場提出報告。楊鎮浯說，會要求出席的縣府社會處長董燊，將相關意見及處理情形回覆同鄉會。

楊鎮浯特別提出一個觀點，過去因為教科書描述戰爭，或是有許多前輩在金門當兵，全國同袍對「金門」有不同的感情、印象，但隨著時間、環境演進，現今大概40歲以下的國人，可能對金門的感覺也和以前大不相同，更或者沒有印象，這對於金門未來的發展是否會有深層的影響？也許是值得金門鄉親共同省思的課題。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/