「神話之鳥」黑嘴端鳳頭燕鷗 金門現蹤

2019-04-04 19:59

〔記者吳正庭／金門報導〕金門國家公園管理處今天表示，入列國際自然保護聯盟（IUCN）全球最瀕危的100個物種之1、「神話之鳥」黑嘴端鳳頭燕鷗現蹤金門，雖然觀察到的數量只有2隻，根據相關紀錄，金門可能是黑嘴端鳳頭燕鷗、鳳頭燕鷗過境的停棲站及繁殖時節的活動熱區，足以提供燕鷗重要的海洋棲息與覓食環境。

金門縣野生動物救援暨保育協會理事長董森堡說，金門本來就在東亞區各類候鳥的遷徒路線上，是許多鳥類南遷北往的重要過境點，黑嘴端鳳頭燕鷗的出現，證明金門島嶼生物多樣性之豐富，也希望相關單位加深環境保護與生態保育的力道，讓更多的旅客能見證金門生態之美。

金管處指出，2015年委託東海大學執行金門離岸島礁鳥類生態調查研究期間，曾於母嶼觀察到神話之鳥黑嘴端鳳頭燕鷗，此後即無紀錄。相隔4年後，金管處委託台灣大學森林環境暨資源學系丁宗蘇教授團隊執行「金門鳥類生物多樣性熱點及趨勢分析」調查案，調查員沈妤蓮4月1日於新湖漁港外海，在1群約73隻鳳頭燕鷗中，眼尖觀察到1隻近似鳳頭燕鷗，但羽毛顏色明顯比大鳳頭燕鷗灰白，嘴喙末端黑色的鳥種。

由於沈妤蓮曾參與馬祖燕鷗繫放研究，有多次觀察黑嘴端鳳頭燕鷗經驗，當下研判是黑嘴端鳳頭燕鷗的可能性極高，再經友人張樂寧與張瀚柏的協助鑑定，並由丁宗蘇確認，確定此次發現的鳥種就是有「神話之鳥」之稱的黑嘴端鳳頭燕鷗。

金管處指出，黑嘴端鳳頭燕鷗，也稱作中華鳳頭燕鷗，是連江縣的「縣鳥」，繁殖季為每年5月底至8月底間，常與大鳳頭燕鷗混群，主要以繁殖島嶼周圍海域的小型表層魚類為主食。2012年被國際自然保護聯盟（IUCN）列入全球最瀕危的100個物種之1，目前在全球族群量約100隻左右。

曾於2000年在馬祖列島發現黑嘴端鳳頭燕鷗的生態紀錄片導演梁皆得說，在他之前，黑嘴端燕鷗上一次被發現是在1937年的中國東北省，也因為消失太久，還一度被認為已經絕種，而有「神話之鳥」之稱。

金管處表示，根據相關的研究調查，黑嘴端鳳頭燕鷗大部分都棲息於馬祖燕鷗保護區、澎湖玄武岩自然保留區及南海玄武岩自然保留區內，確定馬祖及澎湖兩地都是神話之鳥的重要繁殖棲地。

金管處指出，金門地區雖然未記錄到黑嘴端鳳頭燕鷗的繁殖，但屢次發現黑嘴端鳳頭燕鷗的蹤跡；2016年也曾記錄過上1000隻的鳳頭燕鷗在母嶼繁殖，加上近年袁孝維教授團隊的鳳頭燕鷗衛星追蹤研究，也發現金門外海是鳳頭燕鷗活動的熱區。由此可知，金門地區可能是鳳頭燕鷗、黑嘴端鳳頭燕鷗過境的停棲站及繁殖時節的活動熱區。

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