金門海邊再現1公里長的黑色油污 海巡將緝凶

2019-03-25 12:23

〔記者吳正庭／金門報導〕繼2月在金門海邊發現不明油污，海巡署金馬澎分署第9岸巡隊於馬山岸際又發現將近1公里長的黑色油污，以塊狀分布在岸際沙灘，岸巡隊今天上午會同縣府環保局前往清理，將委託學術單進行調查，找出排油的元凶。

金門岸巡隊2月14日在金沙鎮寒舍花一帶的「船型堡」海邊，發現不明油污，以點狀、塊狀污染岸際，岸巡隊巡璡站昨天實施岸際巡邏時，於E18據點的馬山岸際海灘，又發現一批黑色黏稠油汙，綿延約1公里長，除立即實施蒐證外，並完成封鎖線設置；並於今天會同金門縣環保局派員共同處理。

金門岸巡隊副隊長王榮忠說，昨天已將面積較大污染區域完成除污作業，面積較小部分今天持續進行，儘快還給金門海灘一張純淨、無瑕的樣貌。

王榮忠說，初步研判，造成污染的油應來自船艙底部的重油，且可能是船隻趁著夜色未明偷偷洩出，但究竟是哪些船隻漏出，需再採集相關樣本化驗，委託學術單位作進一步比對。

金門縣議員董森堡說，金門、廈門一帶海洋生態豐富，曾出現過白海豚、江豚等珍稀物種，西北海岸更是金門石蚵養殖的海域，呼籲兩岸在污染防治工作上應儘速建立協調機制，畢竟油污污染的是金廈共同海域，絕非只是單方的環保事件。

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