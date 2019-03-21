金三峽牛角麵包前進金門 第一家離島據點開張

2019-03-21 23:08

〔記者吳正庭／金門報導〕相中金門小三通商機，新北市10大伴手禮「金三峽」牛角麵包今天前進金門，成立第1家離島據點，總公司董事長林芳民說，有「禿子」的想法與衝勁，一定可以在金門把台灣的美食送出去、把遊客帶進來！

金門小三通人流日益增加，去年入出境旅客達190萬7992人次，是小三通自2001年開通以來最高紀錄，其中中國旅客79萬4649人次，較去年同期成長13.18％。隨著中國抵金旅遊人數增加，強大的消費力也讓金門民宿、租車、特產業業績成長。

在台灣牛角麵包市佔率極高的「金三峽」，在地區業者張智先嗅到觀光商機後，由台灣總公司董事長林芳民率領至金門插旗；髮量不多的林芳民幽默地說，過去常有金門鄉親在新北市等門市要求寄送金牛角回金門，再加上很多中國背包客到金門觀光，相信自己也有「禿子」的理念、想法和衝勁，有信心可以把台灣的美食伴手禮推出去，把遊客帶進來。

張智先說，金三峽牛角麵包曾兩度獲選新北市10大伴手禮，也曾獲經典美食網路票選第1名，引進這項台灣特色美食，是希望配合縣政府觀光政策，提供多元化的商品刺激觀光客消費，增加記憶度，讓金門扮演兩岸人員往來的中繼站，也是兩岸品嚐美食的交流平台。

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