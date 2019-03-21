春分霧鎖金門 近2000旅客沒飛機可搭

2019-03-21 21:31

〔記者吳正庭／金門報導〕金門今天籠罩霧氣，機場全天開場不到3小時，只能搶飛10班飛機；金門航空站估計，約有近2000名旅客行程因此受阻。

金門航空站主任洪念慈說，這是今年第一場大霧，根據中央氣象局資訊，明天應會改吹北風，有幾家航空公司的班機也會放大機型，可望順利疏運無機可乘而滯留的旅客。

今天是農曆24節氣的「春分」，果然如地方村老形容，金門的天地好像包覆一層淡淡霧氣；有些鄉鎮一早就籠罩著薄霧，尚義機場上空霧氣重重無法開場，直到10點50分天氣好轉，飛機才能起降，各家航空公司搶飛10班飛機，下午1點35分再因能見度下降而關場，自此天候每下逾況，航站大廳的航班時刻表打出「取消」、「延遲」訊息；旅客見開場無望，在大廳排起長長的退票人龍。

金門航空站主任洪念慈說，原計全天有45班的正班機，受濃霧影響，機場能見度最低僅250公尺，距飛機起降標準900公尺差很多，有35班、70趟來回的航班被取消，約50名旅客滯留機場，估計有近2000名旅客行程因此受阻。另外，小三通班船也因濃霧，下午4點5分宣布停航。

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