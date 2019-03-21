今熱爆明起低溫探13度！ 氣象局一張圖秒懂天氣變化

2019-03-21 18:40

〔即時新聞／綜合報導〕今天（21日）是24節氣的「春分」，各地高溫均在30度以上，台北在中午12點52分飆出32.5度，創下2000年以來，台北站春分的最高溫紀錄，但氣象專家吳德榮指出，明、後兩天鋒面過境，北台灣轉濕冷，最低溫將下探13度。氣象局也在官方臉書貼出天氣資訊圖，提供民眾參考這幾天的天氣變化。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄刊文指出，明（22日）起至下週日（24日）晨鋒面過境，週五當天中部以北降雨明顯，週六（23日）雨區擴展至南部，週日白天起才會逐漸轉小；其中，週六晚至下週日晨氣溫最低，沿海空曠地區最低溫將降至13、14度左右。

氣象局臉書粉專「報天氣-中央氣象局」稍早也表示，今天各地天氣暖熱的有如夏天，但提醒民眾冬衣先別急著收，因為明天鋒面通過、東北季風增強，北台灣又要轉涼下雨，中南部要到傍晚或入夜後才會逐漸降溫；到週六幾乎各地都能明顯感受到天氣變得濕涼，並有局部的短暫陣雨，尤其北部的民眾甚至會覺得有點冷。

氣象局也提醒，這兩、三天之內溫度變化的幅度真得很大，提醒民眾要多留意增添衣物，小心不要感冒了！

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