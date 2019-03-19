疑在中國經商失敗「避禍」 台商搭快艇偷渡回金門

2019-03-19 17:58

〔記者吳正庭／金門報導〕1名陳姓台商疑在中國經商失敗，18日晚間乘坐快艇由廈門偷渡到小金門，一上岸即遭監控多時的金門岸巡隊逮捕，岸巡並將駕船逃逸的中國快艇王姓船長半途截回，全案偵訊完畢今天依違反國家安全法、入出國及移民法移送金門地檢署，陳姓台商被諭令6萬元交保候傳，檢方向法院聲押王姓船長獲准。

海洋委員會海巡署金馬澎分署第9岸巡隊指出，18日晚間7時許，雷達監控到1艘可疑目標快速航行至金門東坑海域，經調派海、陸機動兵力查處，果然在L34據點岸際查獲1名籍設高雄的陳姓男子；另外，岸巡並在東坑1.6浬處發現到一艘中國籍快艇及王姓船長企圖逃逸，隨即上前攔截，不惜以小艇力抗中國快艇船身，靠著靈活駕駛技術將中船攔下，把兩嫌帶回隊部偵辦。

49歲的陳嫌，家住高雄市，疑在中國經商失敗，連護照、台胞證都沒有，無法循小三通正常管道入境，鋌而走險偷渡；對於岸巡幹員訊問其工作、偷渡動機、偷渡費用等一律三緘其口，避而不談；不過，1名資深幹員指出，類似這樣因「避禍」偷渡的台商，一趟費用大概在2至4萬元人民幣不等；中國船老大表示，是以1000元人民幣受雇。

第9岸巡隊隊長吳建冠說，兩岸往返金門人員日趨複雜，其中不乏不肖分子利用地利之便，以漁船或其它海上運輸工具非法入出境從事非法行為；此次能成功將人船同時緝獲，有賴運用「雷達」、「巡邏」及「守望」3道監偵幕相互結合，並適時調度兵力，才能有效嚇阻不法，維護海域治安，民眾若發現不法，請多利用海巡署「118」免費服務專線報案。

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