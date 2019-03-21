帶超量中國香菇被沒收 男子怒嗆想打海關遭送辦

2019-03-21 23:13

〔記者吳正庭／金門報導〕財政部高雄關金門海關今天重申，旅客從中國循小三通入境金門，每人限帶1公斤香菇，若攜帶超量香菇入境將予沒收；海關表示，1名周姓男子15日與家人攜帶超量香菇入境，因不滿超量香菇遭海關沒收而在現場喧嘩，甚至作勢欲對海關人員動粗，海關已依「妨礙公務」罪嫌將全案移送水頭港警所。

財政部關稅署高雄關高雄機場分關離島派出課課長王慶章說，當天周姓男子和家人7人自中國共攜帶8.75公斤香菇入境，但依法1人僅限帶1公斤，周男全家超帶1.75公斤；周男疑因不滿香菇被沒收，在現場大發雷霆，甚至脫了外套準備踏上行李檢查台，作勢欲對海關人員動粗，幸好被身旁友人拉住，未將事端擴大。

王慶章說，根據「郵寄或旅客攜帶進入台灣本島之少量自用大陸地區物品限量表」規定指出，每位旅客攜帶香菇的重量不得超過1公斤。只要旅客超帶，不論只是多個幾十公克或幾百公克，海關都必須堅守執法原則。

王慶章強調，旅客攜帶入境的1公斤香菇也僅限自用，不得轉售。

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