誰像令狐沖再過招！ 賴清德︰要有俠義精神

2019-04-04 15:23

〔記者顏宏駿／彰化報導〕前行政院長賴清德今天到彰化縣埔心鄉關心葡萄產業並做簽書會，記者提及「韓國瑜自稱酒量比你好」，賴清德立馬嗆，令狐沖之所以成為令狐沖，不只是因為酒量好，而是有「俠義精神」，如果韓國瑜見劉結一時，本著俠義的精神回應「我們堅持九二共識，一中各表，不接受一國兩制」，這樣才像一個有義氣的令狐沖。

賴清德說，習近平一再提到，所謂「九二共識就是一個中國，台灣沒有第二條路，只有一國兩制」，今韓國瑜有機會見劉結一，就應該表達，「我堅定支持九二共識就是一中各表，台灣絕不接受一國兩制」，這樣為台灣人民發聲就有俠義精神，很可惜，韓國瑜並沒有這樣講，回到高雄市議會才講，台灣人民當然會霧煞煞。

賴清德今天到埔心鄉「路葡萄酒莊」，記者提及「韓國瑜自稱酒量比你好」，賴清德說：「他酒量鐵定比我好」，現場轟然大笑，賴隨即話鋒指向金庸筆下的人物令狐沖。

他說，令狐沖之所以為令狐沖，不只是酒量好，更重要的是有俠義的精神，這才是大家喜歡令狐沖的原因，否則金庸筆下的武俠人物不知凡幾，大家都愛喝酒、愛交朋友，大家之所以喜歡令狐沖是因為他有俠義精神。

記者者反問「韓國瑜有俠義精神嗎？」賴清德用「反對一國兩制」來看韓國瑜的俠義精神，他說，韓國瑜在市議會說「我反對一國兩制」，台灣人民都不相信，因為在兩岸交流的場合沒有說給對岸知道，如果他在見國台辦主任劉結一時，能大聲說出「我反對一國兩制」，那麼台灣民眾一定拍手叫好，一定認為你是行俠仗義的令狐沖，而不是只有愛喝酒。

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