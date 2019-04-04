減輕爸媽負擔！蘇揆提幼兒政策「四多多」

2019-04-04 09:49

〔記者陳鈺馥／台北報導〕今天是4月4日兒童節，行政院長蘇貞昌在臉書發文提及，在這個日子政府要送大家「四罐多多」，讓大家幸福更多。幼兒政策四多多分別為「抵稅多、津貼多、公幼多、補助多！」

蘇揆指出，「抵稅多」為養小孩抵稅增加，2萬5千元變12萬元；「津貼多」為0到4歲在家帶，每月津貼2500元；「公幼多」為8年內增3千班，每月平均2500元；「補助多」為準公幼也有補助，每月只繳4500元。

蘇揆提及，「各位大朋友小朋友，兒童節快樂，政府不只要減輕爸爸媽媽的負擔，也要讓所有的大朋友小朋友，快樂、健康又平安。

據了解，蔡政府執政以來，民進黨立委在國會過半三讀通過稅制優化方案，去年起將各項扣免額大幅調高，5歲以下幼兒學前特別扣除額，從每人2萬5千元的舊制調高至12萬元，今年5月報稅可適用。

行政院去年8月更宣布擴大2500元育兒津貼發放標準，今年8月起，未參加公共或準公共化幼兒園服務者，2歲至4歲每月可領2500元，受益對象將有40萬人。

此外，教育部今年3月初宣布擴大公共托育政策，目標在2024年增加公共化幼兒園3千班，提供7.9萬個名額，估計可達到全台「國小校校有附設幼兒園」目標。

教育部「準公共幼兒園」新方案4月甫出爐，各縣市可加碼補助準公共化幼兒園，上限不得高於可支配所得12.5%，家長每月負擔仍為最高4500元，也就是蘇揆「補助多」所提及的每月只繳4500元。

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